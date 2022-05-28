اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. غدًا

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700481/اقتصادية-الشيوخ-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-حول-مراجعة-الأثر-التشريعي-للرسوم-المفروضة-للسلع-الغذائية-غدا

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بشأن مراجعة الأثر التشريعي للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة علي بعض السلع الغذائية إعمالاً للحق في الغذاء.

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«اقتصادية الشيوخ» تناقش مقترح "نائب التنسيقية" لمراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية وعرض تقرير من الحكومة علي مجلس الشيوخ بهذا الشأن.

كما تناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائب الدكتور نصيف حفناوي، بشأن الضرائب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة.

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد البنا للحكومة..غدا

كما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

ما هي أهمية الفنادق العائمة كأحد موارد السياحة وأحد عوامل جذب السياحة

وأكد النائب محمد البنا، في المقترح المقدم منه، علي أهمية الفنادق العائمة كأحد موارد السياحة وأحد عوامل جذب السياحة، حيث أن رواد الفنادق العائمة هم طبقة من الأثرياء يبحثون عن الهدوء والخدمات رفيعة المستوى،

وقال عضو مجلس الشيوخ ، أن الهدف الأساسي للفنادق العائمة هو خلق الخصوصية والأجواء الاحتفالية لهذه النوعية الراقية من السائحين وهذه الفنادق هي الحل الأمثل لمحبي الأجواء البحرية.

وأضاف البنا، أن هناك ما يقرب من ٢٨٠ رخصة فندق عائم حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والبعض منها حاليا غير صالح لاستقبال السائحين وأصبح المستخدم ما يقرب من 110 فندق فقط .

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بصدور قرار وزاري بوقف منح التراخيص لإقامة الفنادق العائمة بسبب كثرة الفنادق العائمة في مجرى النيل وأصبح شراء الرخصة من السوق السوداء(شراء رخصة قديمة)هي السبيل الوحيد لإقامة فندق عائم .