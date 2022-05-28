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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700479/إصابة-5-أشخاص-في-حادث-تصادم-بصحراوي-المنيا

شهد طريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، حادث تصادم بين دراجة بخارية وأخرى تروسيكل، أسفر عن صابة أشخاص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وأخرى تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا أمام قرية البهنسا التابعة إداريًا لمركز بني مزار وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.