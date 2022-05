انت الان تتابع تفاصيل خبر إطلالة منى زكي في مهرجان كان السينمائي تكلفها 92 ألف جنيه.. صور حصرياً على موقعنا

دوت الخليج يرصد تكلفة إطلالة منى زكي في مهرجان كان السينمائي.

سعر فستان منى زكي بمهرجان كان

وبلغ سعر الفستان الأسود المكشوف من منطقة الصدر والظهر حوالي 92 ألف جنية مصري، حيث أنه أحدث ضجة عارمة وأثار جدلًا واسعًا نظرًا للتعديلات التي أدخلتها منى زكي عليه ليظهر أكثر حشمة.

منى زكي تتألق في العنكبوت

يُعرض حاليًا فيلم العنكبوت وهو يجمع الدويتو السينمائي منى زكي وأحمد السقا مرة أخرى بعد أن شاركا معا في العديد من الأعمال الناجحة، منها "أفريكانو" و"مافيا" و"تيمور وشفيقة" و"عن العشق والهوى"، وكان آخر تعاون بينهما فى فيلم "من 30 سنة" الذي عرض عام 2016.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والإثارة والتشويق ولا يخلو من الرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، الذي يواجه صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، كما تقوم الفنانة منى زكي بدور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية.

مهرجان كان السينمائي

وكرم مهرجان كان الممثل الأسمر الأمريكي "فورست ويتكر" الحائز على جائزة الأوسكار، عبر إعطائه السعفة الذهبية الفخرية في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي.

وشهد مدينة “كان” حضورًا قويًّا من فناني ومبدعي الفن السابع، واختار مهرجان كان السينمائي الممثلة الفرنسية البلجيكية "فيرجيني إيفيرا" 44 عامًا لتقديم حفل الختام للمهرجان بعد آن قدمت حفل الافتتاح ويتناول الفيلم كوميديا الزومبي.

تدور قصة الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة، ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهو من بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة الفيلم الياباني "One cut of the dead".