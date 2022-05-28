أخبار مصرية

وزيرة التهجر تطلب الدعاء لنجلها في محنته بالولايات المتحدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:22 مساءً - نشرت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تعليقا على واقعة اتهام نجلها في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية قتل.

وقالت الوزيرة: «لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن. قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، مهما كانت العواقب».

 وأضافت وزيرة الهجرة: «إنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام».

 وتابعت الوزيرة في منشورها: «كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنه، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا الذين لقوا ربهم. أتوجه أيضا لوسائل الإعلام بتحرى الدقه فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنة التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به. شاكرة محبتكم».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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