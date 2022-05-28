وزيرة التهجر تطلب الدعاء لنجلها في محنته بالولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:22 مساءً - نشرت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تعليقا على واقعة اتهام نجلها في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية قتل.

وقالت الوزيرة: «لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن. قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، مهما كانت العواقب».

وأضافت وزيرة الهجرة: «إنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام».