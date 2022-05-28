عاجل - رسالة مهمة من نائب وزير التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، بالتوجه إلى المدارس للاطلاع على قوائم الطلاب المسجلين لأداء الامتحان البديل ورقيا.





وأضاف حجازى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة وجهت المدارس بضرروة إعلان أسماء الطلاب المقرر دخولهم امتحان الفرصة الثانية، فى مكان واضح وبارز.

وقال إن الامتحان البديل للصفين الأول والثانى الثانوى، يعقد ورقيًا بنفس نمط الأسئلة التى أداها الطلاب إلكترونيا على أجهزة "التابلت"، مشيرًا إلى أن هذا الامتحان يخصص له نسبة 70% من درجة المادة، ويضاف إليه الدرجة التى حصل عليها الطالب فى الامتحان الورقى الذى أداه من قبل.

وتعقد الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى، خلال الفترة بين 30 مايو و1 يونيو المقبل، وفقا للجداول المعلنة مسبقا من وزارة التربية والتعليم.

وقالت الوزارة إن الطلاب الذين يدخلون الامتحان البديل، هم الذين واجهوا مشكلة تقنية خلال أداء الامتحان الإلكترونى على أجهزة التابلت، وكذلك الذين لديهم أعذار مرضية أو شخصية مقبولة حالت دون دخولهم الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أنه حال رسوب الطالب فى الامتحان البديل، يدخل امتحان الدور الثانى الذى سيتم تحديده فى موعد لاحق، بنصف درجة امتحان الدور الأول.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022، خلال الفترة بين 11 و26 مايو الجارى، بنسبة 30% للأسئلة المقالية التى أدوا الامتحان فيها ورقيا، و70% لأسئلة الاختيار من متعدد التى أدوا الامتحان فيها إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن تقارير الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تجاوزت نسبة تمكن الطلاب من أداء الامتحان الإلكترونى حاجز الـ99.5%.