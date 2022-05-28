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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700471/محافظ-البحيرة-يتفقد-مسار-العائلة-المقدسة-بوادي-النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم وإستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

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جاء ذلك خلال جولتة التفقدية لمسار العائلة المقدسة مؤخرا بوادي النطرون للوقوف على كافة الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنية و التى تشمل رصف الطريق الدائري و رصف وتوسعة ٤ طرق بطول ٢٦ كيلو متر وبتكلفة ٤٤ مليون نقله.

المشروعات التي تم تنفيدها

وتشمل المشروعات التي نفذت وتفقدها المحافظ أعمال رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوي بطول كيلو متر وبتكلفة ٣ ملايين جنيه، ورصف وتوسعة طريق بيت الوادي بطول كيلو متر وبتكلفة مليوني جنية ورصف وإزدواج طريق دير البراموس بطول ٦ كيلو مترات وبتكلفة ١٩ مليون جنية، ورصف باقي الطريق الدائري بطول ١٨ كيلو متر وبتكلفة ١٩ مليون جنية أضافة إلى أعمال الإنارة الخاصة بالطريق الدائري والتى شملت طريقين بطول ٢٤ كيلو متر وبتكلفة ٢٦ مليون جنية حيث تم تركيب ٩ محولات جهد متوسط لإستيعاب الأحمال الجديدة للإنارة وتركيب ١٠٨١ كشاف ١٠٠واط و٤٦٢ عمود مزدوج و١٥٧ عمود مفرد.

وتفقد محافظ البحيرة أعمال زراعة النخيل بمسار رحلة العائلة المقدسة بطول ٢٦ كيلو متر وبتكلفة ٣ ملايين جنية، وجارى زراعة ١٢٠٠ نخلة مثمرة، وتم الإنتهاء من زراعة ٦٠٠ منهم بنسبة ٥٠ ٪.

وتابع آمنة أعمال تنفيذ اللوحات الإرشادية والتى تشمل تركيب ٣١ لوحة إرشادية وبنر على الطريق بتكلفة مليوني جنية وبنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪.

ووجه محافظ البحيرة بمراجعة أعمال الإنارة واستكمال دهان الأعمدة والأسوار فى محيط المسار، وكذلك رفع كفاءة تقاطع طريق الأديرة وشن حملات لنظافة الشوارع وتجميلها ورفع الأتربة والاشغالات ما يعكس الطابع الأثري والجمالي لمسار العائلة المقدسة.

المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم

يشار أن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كيلو متر، ويقع منهم ٢٦ كيلو بنطاق محافظة البحيرة بمدينة وادى النطرون والتي تضم عددا من الأديرة الأثرية والتاريخية ومن المتوقع أن تكون قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم خلال الفترة القادمة.