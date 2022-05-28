انت الان تتابع تفاصيل خبر قيامي بواجبي كوزيرة لا يتعارض مع كوني أم.. نبيلة مكرم ترد على اتهام ابنها في جريمة قتل بأمريكا حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700475/قيامي-بواجبي-كوزيرة-لا-يتعارض-مع-كوني-أم-نبيلة-مكرم-ترد-على-اتهام-ابنها-في-جريمة-قتل-بأمريكا

ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على واقعة اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج

وكتب "مكرم"، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أن وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن.

أضافت وزيرة الهجرة: "قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنه تواجه بشجاعه محنه ابنها".

وتابعت: مهما كانت العواقب، فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام.

وأردفت: كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم.

وتوجهت نبيلة مركم إلى وسائل الإعلام بتحرى الدقه فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسره مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به.

اتهام نجل وزيرة الهجرة في جريمة قتل

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت أخبارًا حول توجيه الاتهام بالقتل للمصرى رامى هانى منير فهيم " 26 عاما " وهو ابن الدكتورة نبيله مكرم وزيرة الهجرة بتهمة قتل أمريكى والشروع فى قتل آخر ، وقد وحدد المحكمة العليا الامريكية جلسة 17 يونيو المقبل لمحاكمته .

وكان قد تم أُتهم "رامي هاني منير فهيم"، نجل وزير الهجرة، المُقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بارتكاب جريمة قتل مزدوج، على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.

ووفقا لما نشره موقع المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بكاليفورنيا، فقد تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في الساعة 8:30 صباحا يوم 17 يونيو المقبل في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بكاليفورنيا في الغرفة N3.

وأشار موقع المحكمة العليا إلى أن موعد المحاكمة كان قد تم تحديده في 6 مايو الجاري خلال جلسة أخرى عُقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 إبريل الماضي كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.