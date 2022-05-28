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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700469/قائمة-الإجازات-الرسمية-2022-القادمة-اعرف-المتبقي

يبحث العديد من الموظفين عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال كل عام وذلك من أجل الحصول علي راحة من أجل البقاء في المنزل أو السفر، في محاولة للهروب من ضغط العمل سواء بالنسبة للموظفين أو الدراسة بالنسبة للطلاب.

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الاجازات الرسمية 2022 القادمة في مصر

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2022

إجازة رسمية ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، علي أن يتم ترحيلها ليوم الخميس أول يوليو.

الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2022

إجازة عيد الأضحي من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو 2022

يوم السبت 23 يوليو تأتي إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

يوم السبت 30 يوليو 2022 تأتي إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة.

الإجازات الرسمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022

لا توجد إجازات رسمية معتمدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022.

الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2022

يوم الخميس 6 أكتوبر تأتي إجازة حرب أكتوبر.

يوم السبت 8 أكتوبر تأتي إجازة المولد النبوي الشريف.

ونجد بذلك أن الإجازات في شهر أكتوبر تكون من يوم الخميس 6 أكتوبر وحتي يوم السبت 8 أكتوبر ليصبح يوم الجمعة 7 أكتوبر إجازة أيضا.

الإجازات الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022

لا توجد إجازات رسمية معتمدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع ليوم الخميس.

الإجازات الرسمية تعد إجازات مدفوعة الأجر، وفقا لما عليه قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

و في ضوء الحفاظ على مصلحة العمل، أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية، بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج إلى جهوده في هذا اليوم, حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.