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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700467/كيفية-التقدم-بتظلم-على-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-2022-الموعد-والرسوم-المقررة

كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022.. انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية وظهرت النتائج في بعض المحافظات، ومن منطلق حفظ حقوق الطلاب، تتيح وزارة التربية والتعليم أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2022 إمكانية التظلم في المواد التي يرون أنهم يستحقون فيها درجات أعلى، حيث تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتلقي طلبات التظلم من قبل الطلاب، وفحصها، والنظر فيها، وإذا كان يستحق الطالب درجات يحصل عليها.

كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

وينشر موقع دوت الخليج كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، وذلك وفقًا للخطوات التالي:

- الذهاب إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- يتسلم طالب الشهادة الإعدادية نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب.

- يتم سداد 25 جنيها للمادة الواحدة، وهي الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

- يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع طالب الشهادة الإعدادية على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- وفي حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- ويتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

- وفي حالة حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.

كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انتهت في عدد من محافظات الجمهورية، بينما لازالت بعض المحافظات يؤدي فيها طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات، لتبدأ معها عمليات البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، فيمكن الحصول عليها من خلال الدخول على موقع مديرية التعليم بالمحافظة التابع لها الطالب، واختيار خانة الخدمات الإلكترونية والضغط على قسم نتائج الطلاب، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وإدخال رقم الجلوس، لتظهر بعدها النتيجة.

درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

وجاء تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، ودرجات القبول في الثانوية العامة في المحافظات التي انتهت فيها الامتحانات، كالتالي:

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

القاهرة – 235 درجة الجيزة – 218 درجة الإسكندرية – 225 درجة الشرقية - 238 درجة القليوبية – 235 درجة البحيرة - 250 درجة الغربية - 236 درجة أسيوط - 240 درجة سوهاج - 258 درجة دمياط 240 درجة المنوفية - 230 درجة القليوبية 235 درجة الإسماعيلية - 230 درجه بور سعيد - 235 درجة السويس - 225 درجة المنيا - 230 درجة الأقصر - 242 درجة الفيوم - 230 درجة شمال سيناء - 220 درجة الوادي الجديد - 239 درجة جنوب سيناء – من 220 : 225 درجة مرسى مطروح: ووتفاوت درجات القبول بالثانوية العامة وفقًا للإدارات التعليمية المختلفة، والتي جاءت كالتالي: الحمام والعلمين التعليمية 220 درجة، وإدارتي برانى والسلوم 190 درجة، وإدارة البنجر 200 درجة، وإدارة سيوة بحد أدنى 185 درجة، وإدارة النجيلة 190 درجة، وإدارة الضبعة 170 درجة بنين و160 درجة بنات.