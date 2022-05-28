الاتحاد المغربي يعلن نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:26 مساءً - قال الاتحاد المغربي، عبر بيان رسمي، نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والمقرر إقامتها بعد غدًا الأثنين في المركب الرياضي "محمد الخامس".

أصدر الإتحاد المغربي بيانًا رسميًا، "تعلن اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع يوم الإثنين 30 مايو 2022 بين الأهلي المصري والوداد الرياضي، برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا، أن التذاكر التي تم وضعها عبر الانترنت قد نفدت بالكامل".

وأضاف، "وإذ تحيي اللجنة المنظمة بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة، وتشدد أنها لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا يتوفرون على تذكرة الدخول ومصحوبين بمرافق الذي يتوفر بدوره على التذكرة، حسب القوانين الجاري بها العمل".

يتطلع النادي الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، وتحقيق رقمَا قياسيًا بالفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي.