نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة وأطلب منكم الدعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:26 مساءً -

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج أنها وأسرتها تتعرض لمحنة شديدة، كما تمر بوقت عصيب أثر اتهام نجلها "رامى" بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن قيامها بواجباتها كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونها أم مؤمنه تواجه بشجاعة محنه إبنها.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم في بوست نشرته على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، "لتكن اراده الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، وبنمر بوقت عصيب على أثر اتهام إبنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم "قيامى بواجباتي كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنه تواجه بشجاعة محنه ابنها، ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وافرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام".

وأكملت "كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتي فى هذه المحنه، وأدعو معكم لأبنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم.. اتوجه أيضا الى وسائل الإعلام بتحري الدقه فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسره مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به.

شاكره محبتكم".