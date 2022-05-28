دورة تدريبية للتعريف بالدليل التنظیمي لتحليل مستحضرات التجميل بنظام الإدراج.

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:25 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية الخاصة بالتعريف بالدليل التنظیمي لتحليل مستحضرات التجميل بنظام الإدراج، والتي تهدف إلى التعريف بالدليل التنظيمي الخاص بقواعد وإجراءات التحليل لمستحضرات التجميل، والصادرة طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢.

علماً بأنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٣١ بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل، وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات مستحضرات التجميل.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٩.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3wqTQj5

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3FXVPyb