وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:25 مساءً - بحث وزير الخارجية سامح شكري مع السفير إيسياكا عبد القادر إمام سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، سبل تعزيز أُطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة.

وأعرب شكري - خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في كافة مجالات اختصاصها، لاسيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار.

وصرّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية هنأ السكرتير العام على توليه منصبه مؤخرًا، وكذلك على الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس المنظمة، معربًا عن دعم مصر لأعمال المنظمة وأهدافها.