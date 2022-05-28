لتكن إرادة الله.. توضيح من نبيلة مكرم بشأن اتهام ابنها بجريمة قتل فى أمريكا

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جدة - نرمين السيد - وكتبت مكرم، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن".
وتابعت: "قيامى بواجباتى كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، ومهما كانت العواقب، فإننى كوزيرة أتحمل مسؤوليتى كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام، كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم".
وأضافت: "أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعى الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنة التى ألمت بأسره مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به، شاكرة محبتكم".
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