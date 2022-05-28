انت الان تتابع تفاصيل خبر "جزار" ينهي حياته في سوهاج شنقا بسبب مروره أزمة نفسية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700473/جزار-ينهي-حياته-في-سوهاج-شنقا-بسبب-مروره-أزمة-نفسية

أقدم شاب عشريني بمحافظة سوهاج، يعمل جزار على الإنتحار شنقًا لمروره بأزمة نفسية إذ فوجئ شقيقه عند محاولة ايقاظة بجثة شقيقة معلقة بسقف حجرته، ليتم إبلاغ الشرطة التي عاينت الجثة قبل نقلها لمستشفى سوهاج العام.

دوت الخليج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من العميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لقسم أول سوهاج من المدعو "محمود ج ا ا"، 28 عامًا جزار، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بانتحار شقيقه المدعو "ياسر ج ا ا"، 19 عامًا جزار، ويقيم بذات الناحية بدائرة قسم أول سوهاج بالمنزل.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، تم الانتقال لموقع الحادث، وتبيّن وجود جثة المذكور مسجاة على ظهرها بالأرض بغرفة نومه بالطابق الأرضي، ووجود حبل يتدلى من السقف، وبمناظرة الجثة، تبيّن أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة، وبسؤال شقيقه، أفاد المبلغ بأن المذكور ووالده المدعو "جمال ا ا ع"، 53 عامًا جزار ويقيم بذات الناحية بدائرة قسم أول سوهاج بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنه حال قيام المبلغ بالطرق على غرفة نوم شقيقه لإيقاظه لذهابهما للعمل لم يستجب ففتح الباب وفوجئ بوجود جثة شقيقه معلقة بحبل يتدلى من سقف الغرفة، وعللا ذلك لمروره بحالة نفسيه سيئة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان ، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك" ،مضيفا : "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".