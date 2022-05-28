كلب مسعور يعقر 25 شخصا بالقليوبية

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية حالة من الاستياء بين الأهالي، بسبب وجود كلب مسعور تسبب في عقر 25 مواطنا بالمركز وسط انعدام حملات الطب البيطري للتخلص من تلك الكلاب التي أصبحت خطرا يهدد حياة المواطنين.

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قال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة في محافظة القليوبية، إن مستشفى طوخ المركزي استقبل 25 شخصا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور، وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لجميع المصابين وأخذ المصل، وتم استكمال إجراءات تناولهم المصل بمستشفى حميات بنها، وتم إخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة الأهالي.

إعداد حملات لضبط الكلاب

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم استقبال تلك الحالات بمستشفى طوخ وصرحوا بأنهم تعرضوا لعقر كلب مسعور، وتم إبلاغ الطب البيطري لإعداد حملات لضبط الكلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن كلب مسعور عقر عددا من الأشخاص بطوخ في محافظة القليوبية، وجرى انتقالهم للمستشفى واتخاذ اللازم حيالهم.