انت الان تتابع تفاصيل خبر نقل موقف سيارات الأجرة القديم بجرجا.. تمهيدا لإنشاء سوق حضري جديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700465/نقل-موقف-سيارات-الأجرة-القديم-بجرجا-تمهيدا-لإنشاء-سوق-حضري-جديد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بالتنسيق مع إدارة المرور، بنقل موقف سيارات الأجرة القديم، إلى موقف سوهاج الجديد بشارع عبد الله النديم ، تمهيدا لإنشاء سوق حضري جديد بموقع الموقف القديم لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال اجتماعه الأخير مع القيادات التنفيذية بالمحافظة،

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ومن جانبه أوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم نقل مواقف (برديس، خارفة، البربا، المجابرة، كوم اشكيلو، الزنقور، بندار، العسيرات، أسيوط، نجع حمادي)، إلى الموقف الجديد بشارع عبد الله النديم.

إنشاء سوق حضري جديد

وأشاررئيس مركز ومدينة جرجا إلى أن الموقف الجديد يشمل 16 بايكة، تشمل كل بايكة 6 سيارات بإجمالي 96 سيارة، وذلك ضمن خطة المركز لتخفيف الزحام والتكدس المروري بوسط المدينة، مضيفا إلى استغلال موقع الموقف القديم في إنشاء سوق حضري جديد، لتسكين الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة.