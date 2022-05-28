انت الان تتابع تفاصيل خبر بشرى لـ محمد رمضان: انسى الناس الوحشة وغني بقى للناس الحلوة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700463/بشرى-لـ-محمد-رمضان-انسى-الناس-الوحشة-وغني-بقى-للناس-الحلوة

كشفت الفنانة المصريةبشرى، عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد تعليقها الأخير على أحدث أغانيه بعنوان بلالين.

دوت الخليج يرصد حقيقة وجود أزمة بين محمد رمضان وبشرى .

لقاء بشرى عن محمد رمضان

أكدت بشرى خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، على عدم وجود خلافات بينهما قائلة: "مفيش أزمات، هو عالم الراب كده في أخذ وعطاء وشد وجذب طول الوقت أنما الصداقة في الحياة موجودة، وأنا أعلنت قريب إن محمد رمضان كان هيشهد على زواجي، الفن حاجة والصداقة اللي بيننا حاجة تانية".

وتابعت: "مش لازم تبقى الخناقة قدام الشاشة هي هي تبقى وراء الكاميرا، دايمًا بقول لمحمد رمضان خف علينا كل مرة تطلع تزعق فينا وتقول يا منفوخين يا بلالين وأنا ملك ومين فيكم مشترك فقلت ليه يخف علينا شوية، أنا عايزة محمد رمضان يطلع يدلعنا ويغني للحياة والحب وينسى الناس الوحشة في الوسط ويغني بقى للناس الحلوة".

بشرى تشيد بمحمد رمضان

على الصعيد الآخر، قالت الفنانة بشرى، إن الفنان سمير صبرى رحل بجسده، ولكن روحه فى كل مكان وإسهاماته واضحة وملموسة عند الجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب: "هو كان مؤمن بي فيما يخص شخصية داليدا، وكان نفسه نعملها، وكان بيجمعلي كتب وقصاصات قديمة، وكان آخر كتاب قبل وفاته بـ 7 أيام، بيحكي عن الزيارة اللي داليدا جت فيها مصر". كرم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، أعضاء لجنة التحكيم منهم، المخرج علي ادريس، الفنانة بشري، الفنان أحمد سلامة، الفنانة الهام شاهين والتي تغيبت عن الحضور، الناقد مجدي الطيب. وحضر حفل الختام عدد من الفنانين منهم، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، والفنانة بشري، احمد سلامة، حنان مطاوع وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، والمخرج علي ادريس، المخرج شريف سلامة، والمطربة آية عبدالله.