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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700462/قدم-ملحمة-من-تاريخ-مصر-عبقرية-أسامة-أنور-عكاشة-من-صلاح-السعدني-وحتى-خالد-النبوي

تحل اليوم السبت الموافق له 28 مايو ذكرى رحيل أسامة أنور عكاشة، الذي أثرى الدراما بشخصيات لا تنسى وكتابات مازال يتم تحويلها لسيناريوهات وتقديمها حتى الآن.

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ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة

قدم الفنان خالد النبوي رائعة من روائع أسامة أنور عكاشة في رمضان 2022 وهو مسلسل راجعين يا هوى الذي كان قد تم تقديمه في عمل إذاعي من قبل، وتحدث خالد النبوي عن ذكرياته مع الراحل وأسرته.

وقال خالد النبوي: “أنا رحتلهم البيت وكلمتهم ورحنا أنا وتامر مرتضى ومحمد سلامة وقعدنا معاهم وكان لازم أروح أقعد في نفس مكتب الأستاذ اللي كنت بتجمع فيه معاه.. أتمنى الأستاذ أسامة أنور عكاشة يكون مبسوط جداً".

وعن رسالته لأسامة أنور عكاشة، قال: "ده سؤال كبير أوي ولكن هقول أن حديث أسامة أنور عكاشة بينفع الناس وربنا بيقول أن ماينفع الناس فيمكث في الأرض وبالتالي حديثه وحديث وحديث الي شبهه سيظل ينفع الناس".

ابنة أسامة أنور عكاشة

أما نسرين أنور عكاشة قالت عن مسلسل راجعين يا هوى: “نص راجعين يا هوى الإذاعي في الأساس ناعم وسلس وقريب من الناس حيث يتحدث عن هموم الناس ومشاكلهم ويعبر عنهم وعلى قدر ما قد يبدو سهلاً في تحويله لدراما تلفزيونية لكنه في ذات الوقت يحتاج لشطارة حتى يتحول لعمل تلفزيوني عشان تبان التفاصيل لأنها هم كل بيت مصري ".

وأوضحت أنها فوجئت بزيارة خالد النبوي وقالت: “فوجئت بهم جايين بمنتهى الدفء والود لبيتنا والجمال في القعدة أن خالد النبوي طلب الدخول لمكتب الراحل مباشرة فور دخوله المنزل ومن لحظة دخوله لمكتب الراحل ظل تائهتاً في ذكريات علاقته بالراحل في هذا المكتب”.

وقال الفنان خالد النبوي عن أهم ماتعلمه من الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وقال في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي: "علاقتنا ظلت طول الوقت علاقة تلميذ بأستاذه.. تعلمت منه أن الفنان لازم يكون شخصية وتعلمته منه”.

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وتابع: “ومن كل الكبار الذين علموني على مستوى التأليف مثل الراحل محسن زايد كمؤلف في عملي المواطن مصري وحديث الصباح والمساء ومحفوظ عبد الرحمن كمؤلفين علموني كتير أهم الاشياء التي تعلمتها أن مافيش حاجة ببلاش وأن التعب هو السبيل للوصول للناس أن التأليف يعبر عن ناسنا

جدير بالذكر أن أسامة أنور عكاشة كان كاتبا ومفكرا عبقريا، قضى عمره كله لإنجازه من خلال رصد الشخصية المصرية عبر العديد من الفترات التي مرت بها مصر، كما أطلق عليه النقاد لقب "عميد الدراما العربية" و”جواهرجي الدراما” و"نجيب محفوظ التليفزيون".

وقالت الناقدة حنان شومان عن أسامة أنور عكاشة: "هذا الفنان الذى استطاع لأول مرة فى العالم العربى، أن يجعل اسم الكاتب هو النجم الأول فى أى عمل فنى، وكأن اسم أسامة أنور عكاشة، ختما لجودة العمل الذى لا يختلف حوله جمهور أو نقاد”، بينما قال صلاح السعدنى إن أسامة أنور عكاشة قدم ملحمة من تاريخ مصر، ستظل من أفضل ما جسدت الدراما فى العالم العربى.