نجاح إجراء عملية استئصال تكيسات هوائية وإغلاق ناسور بالرئة اليسرى لمريضة بمستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 03:28 مساءً - حضرت المريضة إلى المستشفى وقد كانت تعاني من آلام شديدة بالصدر وضيق بالتنفس نتيجة استرواح هوائي متكرر بالرئة اليسرى (Recurrent pneumothorax )، وقد تم فحص الحالة بعيادة القلب والصدر بالمستشفى وإجراء التحاليل اللازمة، كما تم عمل أشعة مقطعية على الصدر، وقد تبين وجود انكماش بالرئة اليسرى وتكيسات هوائية بها نتيجة تسرب الهواء من الرئة إلى الحيز الذي يفصلها عن جدار الصدر مما تسبب في الإصابة بالأعراض السابقة.

وقد قام فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى بعمل استكشاف للناحية اليسرى من الصدر، وإجراء جراحة دقيقة تم من خلالها استئصال التكيسات الهوائية من الرئة، كما تم إغلاق ناسور بالرئة اليسرى لضمان عدم تكرار الاسترواح الهوائي، إضافةً إلى حقن الغشاء البلوري الأيسر، وقد تم متابعة المريضة في الأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى، ويتم متابعتها في العيادات الخارجية.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من:

الدكتور/ محمد عبدالباري- أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا، واستشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

الدكتور/ أحمد رضوان- أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

الدكتور/ أيمن حسين- أخصائي التخدير بالمستشفى.

مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات:

م/ هبه مصطفى.

م/ عبير عثمان.

وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه فقد سددتها المنتفعة.

وتستقبل عيادة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي الحالات المختلفة، حيث يتم تشخيص وعلاج الحالات التالية:

▪️إصابات الصدر.

▪️استئصال جزئي أو كلي للرئة.

▪️تشخيص وعلاج الارتشاح البلوري.

▪️إصلاح العيوب الخلقية بالحجاب الحاجز.

▪️تثبيت كسور الضلوع المتعددة بعد الإصابات.

▪️استئصال أورام الغدة التيموسية ( Thymus gland ).

▪️مناظير الصدر الصلب التشخيصي والعلاجي.

يمكنكم الكشف بعيادة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجاناً بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.