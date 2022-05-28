إعلان النتيجة فورا.. الأعلى للجامعات يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بنها، برئاسة جمال سوسة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالى على استعداد جميع الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022، والتأكيد على ضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد الوزير على ضرورة التزام جميع الطلاب بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعى، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022.

وأشار إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبى "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعى وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعى بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى، كما وجه الوزير برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى.

وجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.



ووجه الوزير بالاستمرار فى تقديم نتائج التقييم الدورى لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالى بالجامعات على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمى بكافة الجامعات، وتنفيذ الخطط البحثية التى تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعات فى مشروع "حياة كريمة".

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات، بأن المجلس استمع إلى عرض قدمه رامى إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تدريب أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية على نظام إدارة التعلم Thinqi الخاص ببنك المعرفة المصرى، تمهيدًا لتطبيقه فى بداية العام الدراسى 2022-2023، ووجه الوزير بتقديم تقرير دورى فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس استمع إلى عرض قدمه كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول نظام الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحى بالجامعات الحكومية، ووجه الوزير بتقديم تقرير دورى بشأن تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحى كمرحلة أولى.

وتابع المتحدث الرسمى أن المجلس استعرض تقريرا موقف الجامعات من تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، وذلك تماشيًا مع الجهود التى تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة الأفكار غير السوية التى تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصرى، ووجه الوزير بضرورة تكثيف جهود كافة الجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة فى جهود توعية طلاب الجامعات فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق فى اجتماعه على الآتى:

1.المُشاركة فى المسابقة الشبابية المُقدمة من برنامج مصر لتنظيم الأسرة، لدعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الصحة والسكان ورفع قدرات الشباب وحثهم على ابتكار الحملات التوعوية المُختلفة، والمبادرات المُجتمعية الرائدة، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومى للسكان.

2.إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

3.إنشاء المستشفى الجامعى بكلية الطب جامعة بورسعيد، لتكون إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

4.إدراج الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، ضمن الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

هذا وقد استعرض المجلس تقريرًا من لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلى، بشأن الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التابعة للقطاع، والتى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما استعرض المجلس تقريرًا من لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، بشأن الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التابعة للقطاع، والتى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.