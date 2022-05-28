القباج ورئيس مجموعة بنوك دولية فى اسطبل عنتر

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها ماركو روتينى، رئيس مجموعة البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيزا سان باولو، زيارة تفقدية إلى مدرسة تواصل المجتمعية بمنطقة اسطبل عنتر.





جاء ذلك فى إطارالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن وبنك الإسكندرية فى مجالات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المنتجة إلى جانب دعم المشروعات والمبادرات التنموية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافى وفقا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهدت الزيارة حضور الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسؤولية الاجتماعية، ودانتى كامبيونى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وليلى حسنى، رئيس مكتب المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة لبنك الإسكندرية، وياسمينة أبو يوسف، نائب رئيس جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر.

وشملت الزيارة جولة تفقدية للمدرسة شاملة الفصول التعليمية ومعامل الكمبيوتر والعلوم، بالإضافة إلى الأنشطة الحرفية "النجارة، النحاس، التفصيل، الخياطة، التطريز، الكروشيه، الخيامية، المنسج، تطريز بالخرز، المكرمية، الابوكسى" والأنشطة فنية من أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل، وملعب رياضى لتفريغ طاقات طلاب المدرسة، إلى جانب تفقد نظام الألواح الشمسية المستخدمة كمصدر للطاقة المتجددة.

كما شهدت القباج عرضا فنيا شمل فقرة استعراضية لعدد من فتيات المدرسة، كما تفقدت البازار الذى أقيم للحرف اليدوية تحت مظلة مبادرات البنك الرائدة "إبداع من مصر" و"غالية"، ويضم عددًا من الجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية من المستفيدين من الشراكة التى تجمع وزارة التضامن الاجتماعى، وبنك الإسكندرية.

ومدرسة تواصل المجتمعية شارك فى إنشائها عدد من المؤسسات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومجهزة بمعمل علمى، وقاعة للأنشطة الحرفية، ومسرح، وتجهيزات لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلووات لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل، مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية، لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب.

وتشمل المدرسة المجتمعية 10 فصول دراسية، منها 2 لرياض الأطفال و8 لفصول التعليم الابتدائى، ومعمل حاسب آلى، ومطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين من المنطقة، ومسرح مجهز يسع 100 كرسى، هذا بالإضافة إلى مكتبة يستفيد منها طلبة المدرسة وأطفال المنطقة، ومعمل علوم، ملعب رياضى، وقاعة تدريب واجتماعات وقاعات أنشطة حرفية.