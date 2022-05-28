التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير كل نقاط مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مسار العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون بحضور الأنبا أغابيوس، رئيس دير الأنبا بيشوى، والأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان)، ممثلا لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات الثمانية قامت باستكمال كل بنود تطوير خط مسار العائلة المقدسة لنقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار، وإعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية ومن المقرر أن يتم افتتاح نقاط المسار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى: أنه من دواعى سرورى وعظيم شرفى وسعادتى أن أتواجد اليوم فى واحدة من المناسبات القريبة إلى النفس والعزيزة على قلب كل مصرى ومصرية، وهو افتتاح خط مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون فى محافظة البحيرة، بعد عملية تطوير شامل وجاد، راعت كل مفردات الآثر التاريخى ومحيط نقطه المسار.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا الافتتاح اليوم لمسار العائلة المقدسة بأديرة وادى النطرون بالبحيرة يأتى تتويجاً للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار فى كل من سمنود بمحافظة الغربية وتل بسطا بمحافظة الشرقية وكنيسة العذراء بسخا فى محافظة كفر الشيخ وتتوالى فى الأسابيع المقبلة افتتاح باقى نقاط المسار لنعلن للعالم جاهزيتنا لاستقبال وفود الحجاج والسياح من جميع بقاع الأرض للتبرك من هذه الأماكن المقدسة.

وأشار إلى ما تم بذله من أعمال تطوير منطقة وادى النطرون وتجهيز للطرق المؤدية للأديرة حيث قامت محافظة البحيرة بأعمال رصف لخدمة مسار العائلة المقدسة بطول 24 كم بقيمة 44 مليون جنيه كطريق ديرالأنبا بيشوى وديرالسريان بطول 1.5 كم وطريق منتجع بيت الوادى بطول 1.2 كم ورصف وتوسعة وازدواج وعمل فاصل خرسانى بمنتصف الطريق بطول 6 كم دير البراموس بقيمة 19 مليون جنيه، ورصف باقى المسار بطول 15.3 كم بقيمة 19.4 مليون جنيه، لافتا إلى أعمال إنارة الطريق الدائرى بطول 24 كم، حيث تم تركيب 9 محولات جهد متوسط لاستيعاب الأحمال الجديدة للإنارة و1081 كشاف 100 وات و462 عمود مزدوج و157 عمود بلفة وتركيب اللوحات الإرشاديه عند نقط الدوران والتقاطع على الطرق المؤدى للأديرة والبوابات عند مدخل كل دير والبانرات المضيئة على طول الطريق الدائرى وزراعة النخيل لأبلغ دليل على إننا كجهات مسؤولة ممثلة فى الوزارات المعنية والمحافظات المختلفة، قد أخذنا على عاتقنا الانتهاء من هذا المشروع.

وقال وزير التنمية المحلية إن اهتمام الدولة بمتابعة جهود المحافظات المختلفة المعنية بتطوير نقاط المسار دليل على احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنسانى الذى يمثله خط مسار العائلة المقدسة الذى يقدم صورة مصر، كما هى دائماً، فى أبهى صورها نموذجا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التى قدمتها للعالم أجمع.

ووجه شعراوى التحية لكل من قام باستكمال كل التكليفات الصادرة للمحافظات الثمانية، وما أسهمت به المحافظات من خططها الاستثمارية لاستكمال الأعمال بجهودها الذاتية، وما قدمته محافظة البحيرة من موازنتها الخاصة والتى بلغت 55 مليون جنيه.

وقدم وزير التنمية المحلية التهنئة لأبناء محافظة البحيرة على هذا الإنجاز الذى يضاف إلى رصيد الإنجازات بالمحافظة، وأشكر المحافظ هشام أمنه وأباء الأديرة على الجهد المبذول ولأعضاء اللجنة المشرفة على المشروع لما لمسناه من جدية وسرعة ودقة فى التنفيذ.