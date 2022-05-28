شكرى يلتقى بوفد مجلس الأعمال المصرى الكندى لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - وبحث الطرفين تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والإشادة بتنامى العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين مصر وكندا خلال الأعوام الماضية، والدفع قدمًا بهذا التعاون إلى آفاق أرحب. وتم التأكيد على اعتزام مصر استثمار رئاستها واستضافتها لمؤتمر COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مع بحث سبل التعاون فى هذا الشأن مع الجانب الكندى.

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