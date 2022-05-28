التعليم: 733 ألفا من طلاب الدبلومات الفنية أدوا اختبارات 14 مادة

جدة - نرمين السيد - أدى 733 ألفا و921 طالبا بالدبلومات الفنية، نظام الثلاث والخمس سنوات، صباح اليوم السبت، الامتحان فى 14 مادة امتحانية (5 مواد فترة أولى - 9 مواد فترة ثانية)، داخل 3076 لجنة فى أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسى 2021/2022.





وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم، تفقد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، وهاشم على جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، لجان الامتحانات التحريرية داخل لجنة المدرسة الفندقية المتقدمة للغات بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ولجنة مدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسى بالحى الـ11- تجارى - بمحافظة الجيزة، ولجنة مدرسة القاهرة الصناعية بنات بالمنيل - صناعى- بمحافظة القاهرة.

وأكد مجاهد، أن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسى 2021/2022، 830 ألفا و753 طالب - طالبة بجميع النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، تعليم وتدريب مزدوج، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى (3080) لجنة امتحانية.