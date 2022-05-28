التعليم: لم نتلق أى شكاوى بشأن سير امتحانات الدبلومات الفنية فى أول أيامها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن غرفة العمليات التى تتابع امتحانات الدبلومات الفنية، لم تتلق أى شكاوى بسير امتحانات الدبلومات الفنية فى أول أيامها.





وأضاف مجاهد، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الامتحانات التحريرية للدبلومات تسير فى هدوء تام ودون مشكلات تعوق العملية التعليمية، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات تتابع جميع الامتحانات على مدار الساعة.

وانطلقت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021-2022، اليوم السبت، وتقدم للامتحانات نحو 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بمختلف النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، تعليم وتدريب مزدوج، بالإضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشدد نائب الوزير للتعليم الفنى، على جميع المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، كما نبه المشاركين فى الامتحانات وكذلك الطلاب، بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، للقضاء على الغش الإلكترونى.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع قطاعات الجمهورية، 23 لجنة إدارة و25 لجنة نظام ومراقبة، بينما عدد لجان سير الامتحانات هذا العام فيصل إلى 3100 لجنة امتحانية تقريبا.

ويشهد هذا العام، تخريج أولى دفعات المدارس التى تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية، وفق منهجية الجدارات المهنية، والذين يبلغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة.

ويوم السبت الماضى 21-5-2022، بدأ طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، وحتى أول أمس الخميس، وبعد انتهاء الامتحانات التحريرية يوم 9 يونيو المقبل، يستكملون امتحاناتهم العملية حتى يوم 18 يونيو.

يذكر أن هذا العام شارك أكثر من 1000 من ممثلى القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم، فى تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقا لمنهجية الجدارت المهنية، بالإضافة إلى أكثر من 2000 من مقيمى وزارة التربية والتعليم.