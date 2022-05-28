التنمية المحلية: الوزارة تدعم إحياء الحرف التراثية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظات المصرية بما يساهم فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر خصوصا الشباب والمرأة المعيلة.





وأشار إلى جهود الوزارة الحالية فى منصة "أياد مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات عبر الإنترنت، وسعى الوزارة المستمرة لتوفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع على أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير ومحافظ البحيرة معرض التراث القبطى والمنتجات التراثية بالمحافظة بقصر ثقافة وادى النطرون والذى يضم منتجات لمدارس التعليم الفنى ومنتجات السجاد اليدوى برشيد، بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادى النطرون، عقب وصولهما للمحافظة اليوم للافتتاح التجريبى لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون.

وفى سياق متصل، تم عرض فيلم تسجيلى عن مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون، والأبعاد الدينية والثقافية لهذا المسار على المستويات المحلية والعالمية.

وقام المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، بشرح عرض تقديمى شامل يتناول الجهود المبذولة من محافظة البحيرة لإعادة إحياء المسار من خلال تعاون كل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بوزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار، وأيضا الآفاق الاستثمارية والتجارية الواعدة وفرص العمل التى سيوفرها المسار لشباب المحافظة.

من الجدير بالذكر أن مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، كما أنه يُعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضله تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من سيناء شرقا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.