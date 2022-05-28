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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700464/غرق-صياد-في-الإسكندرية-وجهود-مكثفة-للبحث-عن-الجثمان

لقي صياد مصرعه فجر أمس الجمعة، غرقا في البحر خلف الحوض العائم بمنطقة أبو قير شرق محافظة الإسكندرية، خلال رحلة صيد، ولم يتم العثور على جثمانه، وتجرى الآن محاولات البحث عن جثمانه.

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البداية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطةالنجدة، يفيد بوقوع حالة غرق صياد داخل منطقة أبوقير شرق المحافظة .

بدء رحلة البحث عن الصياد

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية رفقة قوة من قسم شرطة المنتزه ثان بالإضافة إلى قوات رجال الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف لبدء رحلة البحث عن الصياد الذي غرق في عرض البحر خلال رحلة صيد .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة

وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو ” عادل محمد حنفي ” 48 سنة صياد وأنه كان فى رحلة صيد داخل منطقة أبوقير وسقط في مياة البحر وفشل الصيادين من انتشال الجثمان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.