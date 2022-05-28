العثور على جثة مسن داخل منزله ببورسعيد

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - عثر أهالى حي الضواحي ببورسعيد على جثة مسن متوفى داخل شقته بعد أن دلت الرائحة على مكانه، وأنه فارق الحياة منذ عدة أيام، لم يشاهده الجيران خلالها.

دوت الخليج

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي مساكن الأمل بحي الضواحي على جثة محمد محمد الغريب دعبس 72 سنة، ميت منذ عشرة أيام بمساكن الأمل، بعد أن تعفنت جثته وخرجت منها رائحة نفاذة دلت على وفاته.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف مخصصة إلى المكان وتم نقل جثة المسن إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل.

المتوفي يسكن وحيدا بالمنزل

وتبين لرجال شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد مصطفى درويش رئيس مباحث الضواحي أن المتوفي يقطن وحيدا بالمنزل ويحتمل أن تكون الوفاة طبيعية ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحريات.

النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، وقام بمناظرة الجثة داخل المنزل، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وأمر بالتحفظ على الجثة بالمشرحة لحين استكمال التحقيق، وإصدار تصريح بالدفن