انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022 بالزيادة الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700461/تعرف-على-ميعاد-صرف-مكافأة-الامتحانات-2022-بالزيادة-الجديدة

ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022.. مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية والإبتدائية بمعظم المديريات التعليمية بالمحافظات، بدأت تتزايد عمليات البحث من قبل المعلمين، حول ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022، والتي تصرف بموجب القرار الوزاري الصادر في عام 2005.

دوت الخليج

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022، وزيادة مكافأة امتحانات المعلمين المشاركين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بمختلف درجاتهم، والتي جاءت كالتالي: لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022 للمعلمين

زيادة مكافأة الامتحانات 2022

ووفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم، يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة، ويتم منح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بداية من تاريخ صدور خطابات التكليف وبالنسبة لأعضاء اللجنة.

ميعاد صرف مكافأة الامتحانات 2022

قيمة مكافأة الامتحانات 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، إضافة إلى امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، بعد انتهاء امتحانات الدور الأول، وذلك وفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بمكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

وقد شددت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالانتهاء من تجهيز وإعداد مكافأة امتحانات النقل للعاملين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التعليم على المديريات التعليمية، على صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 من موازنة العام المالي 2021/2022، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدرسي الثاني الدور الأول مباشرة.

زيادة قيمة مكافأة الامتحانات 2022

وجاءت زيادة قيمة مكافأة الامتحانات لتكون 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة، فضلا عن 30 جنيها عن نموذج الإجابة و60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة لها جلسة امتحان مستقلة ونموذج الإجابة 40 جنيها، إضافة إلى مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة والعاملين بمركز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة، ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة.