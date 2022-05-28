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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700460/بحضور-السفير-الإيطالي-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يتفقد-غدا-المستشفى-الإيطالي-بالعباسية

يتفقد ىالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، غدا الأحد، المستشفى الإيطالي بمنطقة العباسية، وذلك بحضور السفير الإيطالي في مصر.

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وكانت قد احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لطب الأسرة، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

و جاء الاحتفال بالتعاون بين قطاع الرعاية الصحية والتمريض التابع للوزارة، ومنظمة الصحة العالمية، ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلي هيئات الأمم المتحدة.

اليوم العالمي لطب الأسرة بمشاركة منظمة الصحة العالمية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لطب الأسرة، تم إطلاق مؤتمر علمي وجلسات متخصصة في طب الأسرة، بمشاركة عدد من الأطباء عبر تقنية الـ(فيديو كونفرانس)، بهدف اطلاعهم على المستجدات في مجال طب الأسرة، وتبادل الخبرات العلمية.

وأشار عبدالغفار، إلي أهمية طبيب الأسرة باعتباره حجر الأساس في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدا أن هذا التخصص الطبي يعد أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها منظومة التأمين الصحي الشامل.

طب الأسرة ركن هام في بناء النظم الصحية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا نحو تخصص طب الأسرة؛ نظرًا لاعتماد منظومة التأمين الصحي الشامل عليه.

وأضاف حساني: «تخصص طب الأسرة يعد نواة تشغيل النظام في مختلف وحدات الرعاية»، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تستهدف الفترة الحالية تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء في هذا التخصص الهام.