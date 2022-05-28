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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700453/درجات-تنسيق-الشهادة-الإعدادية-2022-بالمحافظات-تصل-إلى-250-درجة

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022.. من الموضوعات الهامة التي تهم طائفة واسعة من المجتمع، نظرًا لكونها المرحلة التي تحدد وجهة ومستقبل الطلاب في السنوات المتبقية.

دوت الخليج

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات الجمهورية، بينما لازالت بعض المحافظات يؤدي فيها طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات، لتبدأ معها عمليات البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

ووفقًا للمؤشرات الأولية، فإن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، في المحافظات التي انتهت فيها الامتحانات، يبدأ من 218 درجة، وحتى 250 درجة، لدخول الثانوية العامة.

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، ودرجات القبول بالثانوية العامة، والتي جاءت كالتالي:

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

القاهرة – 235 درجة الجيزة – 218 درجة الإسكندرية – 225 درجة الشرقية - 238 درجة القليوبية – 235 درجة البحيرة - 250 درجة الغربية - 236 درجة أسيوط - 240 درجة سوهاج - 258 درجة دمياط 240 درجة المنوفية - 230 درجة القليوبية 235 درجة الإسماعيلية - 230 درجه بور سعيد - 235 درجة السويس - 225 درجة المنيا - 230 درجة الأقصر - 242 درجة الفيوم - 230 درجة شمال سيناء - 220 درجة الوادي الجديد - 239 درجة جنوب سيناء – من 220 : 225 درجة مرسى مطروح: ووتفاوت درجات القبول بالثانوية العامة وفقًا للإدارات التعليمية المختلفة، والتي جاءت كالتالي: الحمام والعلمين التعليمية 220 درجة، وإدارتي برانى والسلوم 190 درجة، وإدارة البنجر 200 درجة، وإدارة سيوة بحد أدنى 185 درجة، وإدارة النجيلة 190 درجة، وإدارة الضبعة 170 درجة بنين و160 درجة بنات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، يمكن الدخول على موقع مديرية التعليم بالمحافظة التابع لها الطالب، واختيار خانة الخدمات الإلكترونية و الضغط على قسم نتائج الطلاب، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وإدخال رقم الجلوس، لتظهر بعدها النتيجة.

وقد شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية عددًا من المواقف الخاصة بتسريب الامتحانات، مثل محافظة مطروح، والتي تم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية فيها، بعد نصف ساعة فقط من بداية الامتحانات، مما دفع محافظ مطروح إلى إلغاء الامتحان، وعقد امتحان آخر، يعقد كفترة ثانية في أحد أيام الامتاحانات التي أعلنت عنها المحافظة.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي حالات غش تظهر، وتطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.