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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700425/تعرف-على-سعر-الحديد-والاسمنت-للمستهلك-اليوم-السبت-28-5-2022

سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم.. شهدت الفترة الماضية انخفاضا ملحوظًا في سعر الحديد والاسمنت للمستهلك، حيث انخفض سعر طن الحديد بواقع 2000 جنيه، وسعر طن الأسمنت في حدوزد 200 جنيه. وذلك بعد فترة كبيرة من ارتفاع الأسعار بشكل وصفه كثيرون بأنه غير مبرر، وبعد تفاوت سعر الحديد والأسمنت للمستهلك، تزايدت عمليات البحث لمعرفة أسعار مواد البناء اليوم السبت 28 – 5 – 2022.

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم..

شهد سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم ثباتًا في الاسعار الرسمية، في معظم مصانع ةشركات الحديد، والتي جاءت كالتالي:

سعر الحديد اليوم السبت في مصر 2022

- بلغ سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيها للطن. - بلغ سعر الحديد في شركة مصر ستيل 18900 جنيها للطن. - بلغ سعر الحديد في شركة السويس 19100 جنيها للطن. - بلغ سعر الحديد في شركى المصريين 19100 جنيها للطن.

اسعار الاسمنت السبت 28-5-2022

كما شهد سعر الاسمنت اليوم السبت الموافق 28-5-2022 استقرارا نسبيًا، وذلك بحسب ما ذكرته شعبة البناء بغرفة القاهرة التجارية، حيث جاءت الاسعار كالتالي:

- بلغ سهر اسمنت السويدي ارض المصنع 1350 جنيها للطن. - بلغ سعر اسمنت المخصوص ارض المصنع 1380 جنيها للطن. - بلغ سعر اسمنت الممتاز ارض المصنع 1480 جنيها للطن. - بلغ سعر اسمنت حلوان 1390 جنيها للطن.

سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم

وحول أسباب تراجع سعر الحديد والاسمنت للمستهلك، صرح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعًا في الحديد من 20 ألف جنيه لـ18 ألف جنيه للمستهلك، بما يعادل من 10 إلى 12% انخفاضًا خلال شهر مايو الجاري.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إلى أن إحجام المستهلك وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء؛ كانا سببًا في تراجع الأسعار.

كما يأتي انخفاض سعر الحديد والاسمنت للمستهلك، بعد تخفيض روسيا سعر خام البيليت، بالإضافة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف أمام الدولار.

وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الحديد والاسمنت للمستهلك، خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا لاحجام الشركات والمستهلكون عن الشراء، وتحمل المصانع الرئيسية خسائر كبيرة.