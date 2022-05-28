اليوم.. أخر يوم في إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:30 مساءً - أعلنت وزارة القوي العاملة ، أن اليوم السبت (28 مايو 2022) اليوم الثاني علي التوالي وأخر موعد إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، علي مستوي 27 مديرية القوي العاملة بالمحافظات .

وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية تشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأشار الوزير إلي أنه من المقرر أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) ، ويوم 30 من نفس الشهر لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .

ويتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة ، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي ، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها ، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة (مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها ، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة ، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها : من 7 إلي 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل ، ومن 7 إلي 13 عضوا من 5000 إلي 10 ألاف عضو، من 9 إلي 15 عضوا من 10 آلاف إلي 15 آلاف ، 15 إلي 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك علي المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية .

وقال سعفان : إن اللجان المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بطعن علي الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها .