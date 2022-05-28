أخبار مصرية

جانب من فعاليات ” أمسيات الأسرة المصرية ” بمحافظة الأقصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:30 مساءً - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و في إطار المشروع القومي لتنميةالأسرة المصرية ، تواصلت فعاليات امسيات الاسرة المصرية بمحافظة الأقصر و ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة(ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة) ، واستهدفت عدد من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بالمحافظة .

هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلقعلى لسان الاراجوز التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الاسرة المصرية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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