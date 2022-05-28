جانب من فعاليات ” أمسيات الأسرة المصرية ” بمحافظة الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:30 مساءً - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و في إطار المشروع القومي لتنميةالأسرة المصرية ، تواصلت فعاليات امسيات الاسرة المصرية بمحافظة الأقصر و ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة(ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة) ، واستهدفت عدد من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بالمحافظة .

هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلقعلى لسان الاراجوز التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الاسرة المصرية