مشاركة السفارة المصرية في ياوندي في احتفالات الكاميرون بيوم إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:30 مساءً - شاركت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة جمهورية مصر العربية في ياوندي، في الاحتفالات التي تم تنظيمها في العاصمة الكاميرونية بمناسبة يوم إفريقيا، والتي تضمنت تنظيم وزارة الخارجية الكاميرونية اجتماعات على مدار يومين بهذه المناسبة تحت عنوان " 2022 عام الغذاء فى إفريقيا: تعزيز الأمن الغذائي فى القارة من خلال تطوير النظم الزراعية والصحية والحماية الاجتماعية"، حيث استعرضت السفيرة المصرية الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط مصر بدول القارة، وأوجه التعاون القائمة مع الكاميرون بما في ذلك ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من برامج تدريب تستهدف دعم مجالات التعاون.

هذا، وقد أقامت السفيرة المصرية حفل استقبال بدار السكن ضم أمين عام وزارة الخارجية وقيادات الوزارة وسفراء المجموعة الإفريقية احتفالًا بيوم إفريقيا.