وزارة الهجرة تعلن الخبراء الأجانب المشاركين في جلسة ”شركاء النجاح” إحدى أهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:30 مساءً - في إطار الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، تعلن وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "شركاء النجاح" للحديث عن آفاق الاستثمار الصناعى فى مصر.

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

يشارك فى الجلسة رامى عازر من استراليا ، وهو العضو المنتدب في Papyrus Australia Ltd؛ ويمتلك Papyrus تقنية حاصلة على براءة اختراع تقوم بتحويل نفايات شجر الموز إلى منتجات قائمة على الألياف.

ومايكل ستوش من ألمانيا ويمتلك تاريخاً حافلاً من العمل في صناعة الطاقة المتجددة والبيئة. وهو ماهر في ريادة الأعمال والإدارة والشركات الناشئة والطاقة المتجددة والتخطيط الاستراتيجي.

محمود علي من مصر هو العضو المنتدب لشركة DMG Mori Africa، إحدى أكبر الشركات المصنعة لأدوات آلات القطع في ألمانيا ومصنع للمخارط وآلات الطحن التي يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي.

وروبرت فالك من هولندا مؤسس ومالك شركة برمجيات رائدة في هولندا لأكثر من 30 عامًا في تطوير حلول البيع بالتجزئة والتخزين والتجارة الإلكترونية، يمتلك خبرة تتجاوز 10 سنوات من العمل في حلول إدارة النفايات مثل برنامج الذكاء الاصطناعي AI) لفرز النفايات الذكية. عمل في مجال الهيدروجين لسنوات عديدة. أسس Green Tech Egypt في عام 2017 الذي قام ببناء أول مصنع لإعادة التدوير في الغردقة في عام 2018. وكوًن تحالفاً دولياً قوياَ Renergy مع وزارة الإنتاج الحربي كشريك.

سولمون بمجيرتنر إفيلز العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة لافارج بمصر، شغل العديد من الوظائف الإدارية المرموقة داخل المؤسسة، منها مدير مصنع، ومدير تقني، ونائب أول للرئيس للعمليات، في مجموعة واسعة من الثقافات والبلدان مثل مدغشقر والولايات المتحدة وسويسرا.

أحمد مكي من مصر، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة (Gulf Bridge International-GBI)، ومؤسس مشارك بها.

ستيف كاندلر من الولايات المتحدة الأمريكية، مدير العمليات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Corning Ltd؛ وتم اختياره من بين مجموعة واسعة من منتجات Corning®️ في Merck.

جينس كايتر من ألمانيا، هو العضو المنتدب لشركة Enertech GmbH Division CTC Giersch الألمانية.

وكيز تايلور من الإمارات العربية المتحدة، عمل في صناعة البناء لما يزيد قليلاً عن 30 عامًا، مع خبرة واسعة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الرئيس التنفيذي لـ ALEC، وتهدف الشركة لتحويل البناء إلى مستقبل فعال ومستدام.

أندرياس بيكرز من ألمانيا، الرئيس التنفيذي لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution تجمع الشركة بين الخبرة التكنولوجية الفريدة وعقود من الخبرة العالمية في الهندسة والمشتريات والبناء وخدمة المصانع الكيماوية. تطوير عمليات ومنتجات مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

زياد عمران من الولايات المتحدة الأمريكية، المدير الأقليمي لشركة Nalco water إحدى شركات Ecolab، هي شركة أمريكية في Naperville، وهي مورد لحلول وخدمات تحسين المياه والطاقة والهواء للأسواق الصناعية والمؤسسية.

ماركس مولر من ألمانيا، وهو المدير الإداري Toennjes تعتبر الشركة الرائدة عالميًا في تحديد هوية المركبات بشكل آمن.

ديدر مارسيل من بلجيكا، مدير التسويق بشركات Dieffenbacher وهي مجموعة نشطة دوليًا من الشركات المتخصصة في قطاع الهندسة الميكانيكية وإنشاء المصانع، وهي شركة تصنيع رائدة لأنظمة المطابع ومصانع إنتاج كاملة للألواح الخشبية والمركبات وصناعات إعادة التدوير.

سورجيت سينج من المملكة المتحدة، مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox؛ تعد الشركة جزءًا من صناعة أكثر تركيزًا على البيئة، فهي مختصة بتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء العالم.