وزير الزراعة البنيني يستقبل السفيرة المصرية في كوتونو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 02:30 مساءً - استقبل "جاستن دوسوهي"، وزير الزراعة البنيني، السفيرة أمل عفيفي، سفيرة جمهورية مصر العربية في كوتونو، حيث تم استعراض التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعميق التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي لصالح شعبيّ البلدين في إطار التضامن الإفريقي.

هذا، وأكدت السفيرة المصرية حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وفي مقدمتها قطاع الزراعة الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى البلدين. كما أشارت إلى الدورات التدريبية التي يقدمها المركز المصري الدولي للزراعة في عدة مجالات يُعد أبرزها التدريب على التقنيات الحديثة للزراعة والري وإدارة الموارد المائية وتنمية الثروة السمكية والثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أشاد وزير الزراعة البنيني بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الزراعة، كما أبدى تقديره وإعجابه بالتجربة الرائدة المصرية في مجاليّ الاستزراع السمكي وإدارة الموارد المائية والري، مؤكداً حرص بلاده على الاقتداء بهذه التجربة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية. كما أبدى ترحيب بلاده باستقبال الاستثمارات المصرية الراغبة في المشاركة في المشروعات التنموية في بنين.