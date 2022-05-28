4 خطابات شكر للأوقاف من فنزويلا والبرازيل

جدة - نرمين السيد - وتلقت الوزارة خطابات شكر من جمعة عبد الواحد حمدان، مدير المركز الإسلامى بمدينة كورو بدولة فنزويلا، وخليل أحمد عبد الهادى، مدير جمعية رابطة العالم الإسلامية بدولة فنزويلا، وإدارة المركز الإسلامى الفنزويلى بمدينة كاراكاس بدولة فنزويلا، والدكتور محمد حسين الزغبى، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بدولة البرازيل.

وتضمنت الخطابات إشادة بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وبموفدى وزارة الأوقاف الذين أحيوا ليالى شهر رمضان المبارك.