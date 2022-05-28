تاريخ على الخط الأخضر.. مشروع التوعية الحضارية بمترو الأنفاق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى: تاريخ على الخط الأخضر.. مشروع التوعية الحضارية بمترو الأنفاق:- وتصطبغ كل محطة بسمة وطابع مختلف يرمز لحقبة زمنية معينة، ويشمل المشروع 19 محطة، إضافة إلى 4 محطات سيتم افتتاحهم خلال الربع الأخير من 2022.

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