سعفان: عقوبات على أصحاب الأعمال مخالفى أنظمة الإقامة والعمل بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، أن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكد على العقوبات التى سوف تنفذ على أصحاب الأعمال مخالفى أنظمة الإقامة والعمل، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام، وتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات. وقال الملحق العمالى بجدة فى تقريره لوزير القوى العاملة: إن الأمن العام دعا إلى الإبلاغ عن مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) فى منطقتى مكة المكرمة والرياض ، و(999) فى جميع مناطق المملكة.

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