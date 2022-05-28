تعليم السويس: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أكد محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية لم تتلق أى شكاوى سواء من الطلبة أو الملاحظين أو رؤساء اللجان، مضيفا على الامتحانات كانت تسير بشكل طبيعى دون وجود أى معوقات.





وأضاف الفولى، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن 7543 طالبا أدوا امتحانات الدبلومات للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية فى 29 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة "شمال - جنوب - الجناين". ونفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وجود أى تسريبات لأسئلة الامتحانات وأن لجان امتحانات السويس لم ترصد أى حالة غش حتى الآن.



وأوضح أن المديرية كانت حريصة على تذليل أى عقبات لتوفير جو مناسب للمعلمين والطلاب، مضيفا أنه تم تسكين رؤساء اللجان والملاحظين، البالغ عددهم نحو 600 ملاحظ، و58 رئيسا وملاحظ أول للجان.

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