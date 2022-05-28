شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد

جدة - نرمين السيد - أما ليلا فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فارتفاع الموج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية : شمالية شرقية، أما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

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