«مودة» يُنفذ برنامجا للتدريب ضمن مبادرة مراكز الشباب

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وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وفى إطار الشراكة بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر.
وعلى مدار 7 أيام تدريبية، سيناقش المشاركون بالبرنامج التدريبى العديد من المعلومات والمهارات والأدوات التى تساهم فى تأهيل كوادر تدريبية شابة قادرة على نقل عملية التعلم لأقرانهم من الشباب، بالإضافة لإتاحة مجموعة من الجلسات المتعلقة بتعزيز المفاهيم الخاصة بالدليل التدريبى لمشروع مودة، والتى تدور حول الجوانب النفسية والثقافية والاجتماعية والطبية والشرعية المتعلقة بتكوين الأسرة.
كما ستتناول التدريبات جلسات مع مجموعة من الاستشاريين من أجل دعم الآليات الخاصة بدمج الشباب من ذوى الإعاقة والقضايا التى تمسهم فى الأطر التدريبية والمفاهيمية للمشروع، وإيماناً من وزارة التضامن الاجتماعى وجهاتها الشريكة بحقوق ذوى الإعاقة فى التمكين سيكون من ضمن المشاركين مجموعة من الكوادر التدريبية من ذوى الإعاقة الذين اجتازوا جميع المراحل التى سبقت برنامج تدريب المدربين.
ومن المقرر أن تقوم الكوادر التدريبية التى ستجتاز مرحلة تدريب المدربين، بتنفيذ سلسلة من التدريبات فى مراكز الشباب المختلفة بمحافظات المرحلة الاولى خلال شهر يونيو المقبل.
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