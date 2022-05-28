وزير زراعة بنين: تجربة مصر رائدة فى مجالى الاستزراع السمكى وإدارة المياه

جدة - نرمين السيد - استقبل جاستن دوسوهى، وزير الزراعة البنينى، السفيرة أمل عفيفى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى كوتونو، حيث تم استعراض التطورات التى تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعميق التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائى لصالح شعبيّ البلدين فى إطار التضامن الإفريقى.





وأكدت السفيرة المصرية حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة وفى مقدمتها قطاع الزراعة الذى يحظى بأهمية كبيرة لدى البلدين. كما أشارت إلى الدورات التدريبية التى يقدمها المركز المصرى الدولى للزراعة فى عدة مجالات يُعد أبرزها التدريب على التقنيات الحديثة للزراعة والرى وإدارة الموارد المائية وتنمية الثروة السمكية والثروة الحيوانية. ومن جانبه، أشاد وزير الزراعة البنينى بالإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى مجال الزراعة، كما أبدى تقديره وإعجابه بالتجربة الرائدة المصرية فى مجالى الاستزراع السمكى وإدارة الموارد المائية والرى، مؤكداً حرص بلاده على الاقتداء بهذه التجربة لزيادة الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية. كما أبدى ترحيب بلاده باستقبال الاستثمارات المصرية الراغبة فى المشاركة فى المشروعات التنموية فى بنين.

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