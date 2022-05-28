وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يتفقدان منشآت جامعة بنها الأهلية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، منشآت جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، برفقة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وجمال سوسة رئيس جامعة بنها، وأنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة.





وخلال جولته، استمع الوزير إلى شرح تفصيلى حول مكونات مبانى الجامعة واطلع على مُعدلات التنفيذ، وأشاد بجودة أعمال الإنشاءات والتجهيزات التى تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

كما تفقد الوزير مبنى الجامعة الرئيسى ومبانى الكليات التى تضُم المُدرجات وفصول التدريب والمعامل والمكاتب الإدارية والورش التدريبية المُجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وبلغت مُعدلات التنفيذ بها 72%، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجارى الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، ومن المُقرر أن تُقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، ويضم القطاع الطبى برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبى).

ويضم القطاع الهندسى برامج (هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المُستدام والمبانى الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضى والمُعزز، وبرنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج، والإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة المشروعات، وعلم تحليل البيانات)، ويضم قطاع العلوم الإنسانية برامج (تطوير الأعمال، والتسويق الرقمى، والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابى، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية).

الجدير بالذكر أن الزيارة التفقدية جاءت على هامش انعقاد الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات والذى تستضيفه جامعة بنها بمدينة العبور.