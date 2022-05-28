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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700455/حققت-أعلي-أرباح-منذ-نشأتها-اقتصادية-النواب-هيئة-الأوقاف-أحسنت-استثمار-أموال-الوقف-ونفذت-تكليفات-القيادة-السياسية

قال الدكتور محمد عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هيئة الأوقاف المصرية نجحت في استثمار أموال الوقف وحققت افضل استغلال لها وهو ما ساهم في زيادة صافي إيرادات وأرباح بلغت مليارًا وستمائة مليون جنيه.

دوت الخليج

الدكتور محمد عبدالحميد: هيئة الأوقاف أحسنت استثمار أموال الوقف ونفذت تكليفات القيادة السياسية

وأكد عبدالحميد، في بيان صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة لوزير الأوقاف بالحفاظ علي أموال الوقف، من خلال تأجيرها أو بيعها بالقيمة السوقية العادلة، كان سبب رئيسي في النجاحات الكبيرة التي حققتها الهيئة.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية، بالنجاحات الكبيرة الني حققها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة ، في تعظيم موارد الهيئة خاصة ان صافي الربح الذي بلغ مليارًا وستمائة مليون جنيه، هو أعلى محصلة أرباح في هذه الفترة منذ إنشاء الهيئة".

وأوضح أن ما كشفت عنه الإحصائيات الرسمية يؤكد أن الاستثمارات في الهيئة تتم وفقا لرؤية واستراتيجية كبيرة وجيدة من المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة حيث حققت خلال العشرة أشهر من العام المالي الحالي 2021 / 2022 مبلغًا وقدره 1.608 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه، بنسبة تقدر بنحو 15.1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 / 2022 وبزيادة قدرها 465 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 40.7% عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وأن تتم التعاملات المالية بشأن جميع الأوقاف وفقاً للقيمة السوقية العادلة.