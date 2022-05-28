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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700454/تعرف-على-موعد-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بمحافظة-المنيا-2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، استمرار عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في كنترول محافظة المنيا، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نهاية الأسبوع المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المحددة لتصحيح ورصد درجات الامتحانات.

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ومن المتوقع قريبا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022، بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، عقب اعتمادها من قبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.