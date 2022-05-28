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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700452/سوهاج-توقيع-الكشف-الطبي-على-863-مواطن-وصرف-العلاج-بالمجان

أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي على 863 مواطن من أهالي قرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

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وتأتي القافلة ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

صرف العلاج بالمجان

وقدمت القافلة خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 863 من الأهالي، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لعدد 450 مواطن، وتشخيص احتياج 302 من المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة، وتشخيص احتياج 190 مواطن لإجراء جراحات عيون مختلفة .