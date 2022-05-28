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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700451/محافظ-القليوبية-يتفقد-لجان-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالمدرسة-الفندقية-ببنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، المدرسة الفندقية بمدينة بنها يرافقه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، والمهندس الصادق محمد، مدير التعليم الفني، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

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وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن، كلًا فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط

وأشار الهجان إلى ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات للدبلومات الفنية.

واطمأن الهجان خلال تفقده على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام بلغ 53063 ألف طالب وطالبة منهم 16553 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و23546 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و8163 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و4802 بالتعليم الفندقي.

التنسيق مع مديرية الأمن

ويتم أداء الامتحانات أمام 186 لجنة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قِبَل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.

يشار أن امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية، انطلقت اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.